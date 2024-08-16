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В УВКБ ООН высказались о ситуации с эвакуированными из Курской области

УВКБ ООН: управление не участвует в помощи эвакуированным из Курской области

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не принимает участия в помощи эвакуированным из Курской области, но в курсе ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Накануне в МЧС заявили, что более 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки.

Советник врио губернатора региона Роман Алехин отметил, что из-за подрыва ВСУ моста над рекой Сейм несколько сел Глушковского района Курской области оказались отрезаны. Это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

До этого для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, заверил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Ранее появились кадры отселения жителей курского приграничья.

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