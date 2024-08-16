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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших после обстрела ТЦ в Донецке

Пушилин: 11 человек находятся в состоянии различной тяжести после обстрела ТЦ

11 человек находятся в состоянии различной тяжести после обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его данным, в состоянии средней и легкой степени тяжести в данный момент находятся 11 мирных жителей, в том числе 15-летний подросток.

«Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ТЦ из артиллерии калибром 155 мм и с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ зафиксировали над горящим торговым центром «Галактика» в Петровском районе Донецка.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором находилось более ста посетителей. По словам Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. Место происшествия продолжили атаковать.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке.

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