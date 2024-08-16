Отец и сын устроили драку с пассажиром в московском метро, попавшую на видео

Отец и сын обворовали молодого человека после конфликта в московском метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потасовка между родственниками и незнакомым им гражданином случилась на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Один из нападавших, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в глаза оппоненту. Затем пассажиры подрались. После этого отец улучил момент и подобрал сумку, которую уронил пострадавший, сел с сыном в прибывший на станцию электропоезд и уехал.

Подозреваемый в воровстве был задержан через несколько часов. К тому времени он уже успел выбросить сумку, но похищенные денежные средства оставались у него при себе и были изъяты правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, на него и его сына составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Последнего разыскивают.

В июле аналогичная ситуация произошла на станции метро «Бунинская Аллея» Серпуховско-Тимирязевской линии. Тогда отец и сын из Владимирской области избили москвича ради телефона.

Ранее подростки избили женщину и столкнули ее на рельсы в метро.