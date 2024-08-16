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В Днепре и Павлодаре произошли взрывы

В городах Днепре и Павлограде на Украине произошли взрывы

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в Днепре и Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности не уточняются.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в регионе в данный момент действует воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрыве в городе Сумы на северо-востоке Украины.

Утром в пятницу, 16 августа, в Сумской области Украины уже фиксировали взрывы. По данным украинского издания «Общественное», взрывы произошли, предположительно, за городом.

В ночь на 16 августа стало известно, что мощный взрыв слышали в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, наиболее громкий взрыв отмечали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески. Других подробностей он не привел.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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