Опубликовано видео взрыва на ГРЭС перед блэкаутом в Приморье

Момент аварии на Лучегорской ГРЭС попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Newsbox24.tv».

После произошедшего замыкания на участке ЛЭП происходит взрыв.

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования ГРЭС.

Во Владивостоке и его пригородах произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В региональном Минэнерго сообщили, что в Приморском крае ситуация с электроснабжением остается сложной: Хасанский округ и Надеждинский район полностью остаются без света, а в пяти других муниципалитетах электроснабжение восстановлено частично. Исполняющая обязанности министра энергетики края Елена Шиш позднее подчеркнула, что электричество вернули уже в 80% домов во Владивостоке.

Ранее во Владивостоке перестали работать светофоры и образовались пробки в 10 баллов.