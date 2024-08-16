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Назван продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты

Врач Хорошев: употребляя бананы, можно предотвратить инфаркты и инсульты

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Tunatura/Shutterstock

Часто инсульты и инфаркты случаются во время работы в огороде в жару. Дачник потеет, теряя большое количество электролитов, которые необходимы для управления тканями. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев. По его словам, человек не в состоянии быстро компенсировать потери калия, выходящего через кожу, из-за чего и происходят проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизней россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Потому что калий нужен всем. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», — подчеркнул врач.

Он добавил, что дополнительно можно принимать средства для агрегации эритроцитов, но только по рекомендации лечащих врачей.

В 2024 году ученые из Университетской больницы Уппсалы и Уппсальского университета в Швеции разработали метод, который позволяет прогнозировать риск инсульта с помощью анализа крови, отражающего состояние мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

Специалисты проанализировали уровень белков нейрофиламентов в образцах крови более 3 тысяч добровольцев, страдающих фибрилляцией предсердий. Нейрофиламенты формируют «каркас» нейронов и выбрасываются в кровоток (где их можно обнаружить) в ответ на повреждения и нехватку кислорода.

Ранее ученые рассказали, как защититься от закупорки артерий.

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