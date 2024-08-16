В Сумах произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Политика страны».

«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги в Сумской области включились уже более четырех часов назад.

Утром в пятницу, 16 августа, в Сумской области Украины уже фиксировали взрывы. По данным украинского издания «Общественное», взрывы произошли, предположительно, за городом.

В ночь на 16 августа стало известно, что мощный взрыв слышали в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, наиболее громкий взрыв отмечали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески. Других подробностей он не привел.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).