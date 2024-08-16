В Правительстве рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области

Для жителей Курской области дополнительно запущены поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, сообщил министр транспорта РФ и бывший глава региона Роман Старовойт, пишет ТАСС.

«Организованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда «Ласточки» во все направления движутся. И сегодня проблем с приобретением билетов, с выездом, не существует», – сказал министр, отметив, что лично отработал последние дни в регионе и принял участие в работе оперативного штаба.

Старовойт подчеркнул, что никакой паники и столпотворения на железнодорожных вокзалах нет. По его информации, регионы России готовы принимать жителей Курской области.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин лично постоянно контролирует ситуацию в Курской области.

Как рассказал 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов региона, глубина проникновения на территорию составляет 12 км.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.