Дело покушавшегося на Прилепина украинца поступило в суд

Второй Западный окружной военный суд получил дело гражданина Украины Александра Пермякова, который обвиняется в участии в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дело пока не распределено судье, как и не назначена дата предварительных слушаний», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на текущий момент уголовное дело украинца уже зарегистрировано.

В конце июля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на Прилепина. Пермякова обвиняют по статьям о совершении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном хранении оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и приобретении поддельных документов.

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли Пермякова к сотрудничеству, дав ему задание по ликвидации писателя. Украинец прошел диверсионную подготовку и приехал в Россию с документами на имя гражданина Казахстана.

Ранее покушавшийся на Прилепина украинец не раскаялся.