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В Приморье без света остаются несколько муниципалитетов

Минэнерго: в Приморье полностью без электричества остаются два муниципалитета

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

В Приморском крае ситуация с электроснабжением остается сложной: Хасанский округ и Надеждинский район полностью остаются без света, а в пяти других муниципалитетах электроснабжение восстановлено частично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики края Елену Шиш.

«Отключены еще полностью Хасанский и Надеждинский районы. Такие районы, как Пограничный, Черниговка, Октябрьский, Уссурийский, Хорольский частично еще остаются отключены», – сказала Шиш, отметив, продолжается совместная работа оперативного штаба и системного оператора со всеми службами города и края.

Она подчеркнула, что электричество вернули уже в 80% домов во Владивостоке.

16 августа во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Как сообщалось, обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Отмечается, что помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

Ранее во Владивостоке перестали работать светофоры и образовались пробки в 10 баллов.

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