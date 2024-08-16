В Приморье без света остаются несколько муниципалитетов

В Приморском крае ситуация с электроснабжением остается сложной: Хасанский округ и Надеждинский район полностью остаются без света, а в пяти других муниципалитетах электроснабжение восстановлено частично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики края Елену Шиш.

«Отключены еще полностью Хасанский и Надеждинский районы. Такие районы, как Пограничный, Черниговка, Октябрьский, Уссурийский, Хорольский частично еще остаются отключены», – сказала Шиш, отметив, продолжается совместная работа оперативного штаба и системного оператора со всеми службами города и края.

Она подчеркнула, что электричество вернули уже в 80% домов во Владивостоке.

16 августа во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Как сообщалось, обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Отмечается, что помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

Ранее во Владивостоке перестали работать светофоры и образовались пробки в 10 баллов.