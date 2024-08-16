В Одинцово пройдет театральный фестиваль

Ежегодный театральный фестиваль «Театральная неделя» пройдет в Одинцовском городском округе с 19 по 25 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная тема в этом году — водевиль.

Для зрителей проведут 7 спектаклей, соответствующих жанру водевиля, фарса и комедии.

Также в рамках фестиваля пройдут экскурсии по историческим местам, в которых раньше действовали дачные театры.

Фестиваль «Театральная неделя в Одинцове» проводится с 2017 года. Его целью является популяризация театрального творчества, укрепление и развитие коммуникаций между участниками, а также поддержка театральной культуры Московской области.

Мероприятие организовано Одинцовским народным театром при поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа при деятельном участии гильдии драматургов России.