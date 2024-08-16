Путин держит на личном контроле ситуацию в Курской области

Президент РФ Владимир Путин лично постоянно контролирует ситуацию в Курской области. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов на брифинге в Курске, пишет РИА Новости.

Он поблагодарил главу государства за то, что он «практически лично постоянно контролирует ситуацию».

12 августа Путин заявил, что Москва не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты России.

В тот же день Смирнов сообщил, что в зоне оккупации противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых ничего не известно. По его словам, Вооруженные силы Украины удерживают под контролем 28 населенных пунктов Курской области, при этом глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Украине предрекли дальнейшие территориальные потери из-за атаки под Курском.