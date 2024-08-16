Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку выросло до 11

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району города Донецка, где находится ТЦ «Галактика», выросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Донецкой народной республики.

Уточняется, что данные о пострадавших продолжают поступать.

Полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что ситуация вокруг пожара в торговом центре Донецка осложняется попытками Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами наносить удары по спасателям, прибывшим на тушение пожара.

16 августа ВСУ обстреляли торговый центр на западе Донецка. После атаки в здании началось возгорание, площадь которого, по последним данным, достигла 10 тыс. кв. м.

Кроме торгового центра, повреждения получило здание Центральной городской больницы №14.

Ранее было опубликовано новое видео, снятое у горящего после удара ВСУ ТЦ в Донецке.