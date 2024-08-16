В Приморье арестовали иностранца за дачу миллионной взятки должностному лицу

В приморском городе Артем иностранного гражданина заключили под стражу на два месяца. Мужчину обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам расследования, в августе 2024 года мужчина 1989 года рождения предложил сотруднику полиции взятку в размере 1,5 млн рублей. Таким образом он рассчитывал договориться с должностным лицом о фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности по делу брата, который находится под следствием за похищение человека.

14 августа обвиняемый встретился с оперативником и оставил под ковриком автомобиля первую часть вознаграждения в размере 500 тыс. рублей. Далее сотрудник полиции действовал согласно должностной инструкции и закону об оперативно-розыскной деятельности.

В отношении иностранца возбудили дело по статье «Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере» и арестовали его.

Ранее петербургского полицейского задержали за взятку 3 млн рублей.