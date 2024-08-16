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В Приморье восстановили движение поездов

РЖД: в Приморском крае восстановили движение поездов

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Shutterstock/JetKat

В Приморском крае восстановили внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, в результате чего движение поездов в регион осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«В приоритетном порядке по своим маршрутам отправлены пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что из-за отключения подачи электроэнергии было задержано шесть поездов. В связи с этим пассажиры могут обратиться за помощью к сотрудникам поездных бригад. В компании подчеркнули, что на текущий момент принимаются необходимые по сокращению времени задержки меры.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

СМИ сообщили, что после отключения электричества на дорогах Владивостока и Приморского края фиксировались массовые случаи ДТП. Сколько именно аварий произошло не уточнялось — информацию в ГИБДД не могли передать из-за отсутствия света.

Ранее власти Приморья назвали сроки восстановления электричества в регионе.

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