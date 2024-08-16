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Американка украла на работе $1,2 млн и потратила их на монеты в TikTok

Inside Edition: в США женщина украла $1,2 млн, чтобы потратить их на монеты в TikTok

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Tarrant County Sheriff's Office

В США женщина украла на работе $1,2 млн и потратила их на монеты в TikTok и другие покупки, пишет Inside Edition. Теперь 35 лет она проведет за решеткой.

Стейси Блэкмон из Техаса была арестована после того, как украла $1,2 млн со счетов строительной компании, в которой работала. Женщина тратила деньги по своему усмотрению, устраивая себе дорогие путешествия и балуя себя крупными покупками.

Кроме того, большую часть этих денег женщина потратила на покупку монет в TikTok, которые позволяют пользователям покупать виртуальную валюту в приложении. В ходе следствия Блэкмон признала свою вину в мошенничестве.

На суде 39-летняя женщина заявила, что раскаивается в своем поступке, и была приговорена к 35 годам тюремного заключения.

Ранее в США официантку уволили за то, что она опубликовала видео мужчины, обедающего с надувной куклой.

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