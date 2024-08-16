Опубликовано новое видео, снятое у горящего после удара ВСУ ТЦ в Донецке

Здание торгового центра «Галактика» в Донецке практически полностью выгорело внутри после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры, снятые у ТЦ, опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что повреждены соседние жилые дома.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что по предварительной информации, в результате обстрела ТЦ «Галактика» пострадали семь гражданских лиц, в том числе подросток.

Также после обстрела в здании начался пожар, площадь которого, по последним данным, достигла 10 тыс. кв. м, отметил он. По словам Пушилина, тушение пожара осложняется оперативной обстановкой в городе — сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние, чтобы избежать атак ВСУ.

Помимо ТЦ, повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.

ВСУ нанесли удар по торговому центру в Петровском районе города днем 16 августа. По неподтвержденной информации, два жителя города получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.