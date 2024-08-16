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Власти рассказали о ситуации с лекарствами в Курской области

В Минздраве Курской области рассказали об отсутствии дефицита лекарств

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко заявил, что дефицита лекарств, медизделий и коек в медучреждениях в регионе нет. Его слова приводит ТАСС.

«В медицинских учреждениях области в достаточном количестве имеются развернутые коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы первой необходимости», — заявил он.

Алименко подчеркнул, что дефицита в регионе нет.

Также он рассказал, что с 6 августа в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области более 140 человек, включая 10 детей, поступили в медицинские учреждения.

Алименко добавил, что экстренная помощь на территории региона оказывается в полном объеме.

До этого заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге оперативного штаба заявил, что автоколонны доставили в Курскую область свыше 900 тонн гуманитарной помощи, всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарные колонны МЧС.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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