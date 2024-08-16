Стал известен ущерб от подрыва ж/д путей в Рязанской области

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) оценила в 30 млн рублей ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, который в 2023 году устроил гражданин России и Италии Руслан Сидики. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Агентству рассказали, что Сидики обвиняется в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности, он уже признал вину.

«Компания провела оценочную экспертизу, которая установила, что вследствие совершенного обвиняемым подрыва железнодорожного полотна, в результате чего 19 товарных вагонов сошли с рельс, РЖД был причинен материальный ущерб на сумму порядка 30 млн рублей», — пояснил источник.

До этого суд признал РЖД пострадавшей стороной в деле подрывника железной дороги Сидики.

В июле 2023 года Сидики использовал беспилотники для атаки на военный аэродром Дягилево в Рязани. В ноябре того же года он организовал подрыв железной дороги, в результате чего 19 вагонов с минеральными удобрениями сошли с рельсов.

Ранее подрывник из Рязани захотел оправиться на СВО.