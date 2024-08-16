Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен ущерб от подрыва ж/д путей в Рязанской области

РЖД оценили в ₽30 миллионов ущерб от подрыва ж/д путей в Рязанской области

close
100%
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) оценила в 30 млн рублей ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, который в 2023 году устроил гражданин России и Италии Руслан Сидики. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Агентству рассказали, что Сидики обвиняется в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности, он уже признал вину.

«Компания провела оценочную экспертизу, которая установила, что вследствие совершенного обвиняемым подрыва железнодорожного полотна, в результате чего 19 товарных вагонов сошли с рельс, РЖД был причинен материальный ущерб на сумму порядка 30 млн рублей», — пояснил источник.

До этого суд признал РЖД пострадавшей стороной в деле подрывника железной дороги Сидики.

В июле 2023 года Сидики использовал беспилотники для атаки на военный аэродром Дягилево в Рязани. В ноябре того же года он организовал подрыв железной дороги, в результате чего 19 вагонов с минеральными удобрениями сошли с рельсов.

Ранее подрывник из Рязани захотел оправиться на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами