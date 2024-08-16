Врач рассказала, мешают ли импланты грудному вскармливанию

Наличие имплантов не мешает грудному вскармливанию. Современные операции по увеличению груди не влияют на естественное функционирование молочной железы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила пластический хирург клиники DEGA Юлия Юнусова.

«Современные операции по увеличению груди проводятся с использованием имплантов, которые устанавливаются строго под грудную мышцу, а не в саму молочную железу. Это необходимо, чтобы избежать мобильности импланта и его смещения, обеспечивает естественный внешний вид и не мешает естественному функционированию молочной железы», — пояснила Юнусова.

Она добавила, что существует несколько способов установки грудных имплантов. При этом ни один из них не нарушает функций молочной железы.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого отмечал, что при выборе имплантов для увеличивающей или корректирующей пластики груди нужно учитывать многие индивидуальные факторы, в частности особенности комплекции, кривизну грудной клетки и форму груди.

Импланты, по его словам, могут быть круглые или анатомические — по форме напоминающие капли, гладкие или шероховатые. Также они могут различаться по объему.

Ранее врач предупредил об опасности разрыва имплантов груди.