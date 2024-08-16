На Урале голый мужчина разгромил машины на парковке и попал на видео

В Челябинске голый мужчина разгромил несколько машин на придомовой парковке. Видео агрессивного поведения уральца разместил Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

По словам очевидцев, все произошло у дома 22А по улице Доваторов. На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина, только в обуви, бьет длинной палкой стекла у припаркованных у подъезда автомобилей.

В пресс-службе городской полиции заявили, что задержали дебошира. Им оказался местный житель 1975 года рождения.

«Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — прокомментировали инцидент Telegram-каналу «Агентство чрезвычайных новостей» в УМВД Челябинска.

До этого в Башкирии голый мужчина выпрыгнул в окно пятого этажа и выжил.