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В полиции назвали лучших служебных собак и их «профессии»

Подполковник полиции Каргополов: в России несут службу более 12 тысяч собак

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РИА «Новости»

Сегодня в российских органах внутренних дел служат более 12 тыс. собак. Они ищут людей, оружие, наркотики, преследуют преступников и многое другое, рассказал подполковник полиции, замначальника филиала Ростовской школы служебно-разыскного собаководства МВД России Александр Каргополов в пресс-центре НСН.

Среди работающих собак эксперт перечислил такие породы, как бельгийские малинуа, ротвейлеры, ризеншнауцеры, а также австралийские овчарки и фокстерьеры. Однако самой универсальной и распространенной на службе остается немецкая овчарка – более 70% служебных мест занимают собаки этой породы.

На втором месте по распространенности – бельгийские малинуа, далее лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и другие породы.

Все служебные собаки трудятся в разных «профессиях».

«У нас на службе собаки разделяются по направлениям. Одни занимаются розыском человека по запаховому следу, они преследуют преступников и обследуют местность, ищут там нарушителей, орудия преступления или похищенное», — пояснил Каргополов.

Еще важное направление – поиск наркотиков, взрывчатки, оружия. Другие собаки разыскивают останки людей, а также выполняют обязанности караульных и конвойных служб, заключил подполковник полиции.

До этого сообщалось, что в России служебных собак оснастят FPV-камерами. Отмечается, что это поможет в случае работы в ограниченном пространстве или в горах, куда не может проникнуть кинолог. В подобных ситуациях можно отпустить собаку одну, но она не сможет сообщить обстановку и доложить о состоянии потерпевших, поэтому и принято решение усилить животных технологиями FPV.

Две собаки спасли мужчину от напавших на него четырех медведей.

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