В России заявили о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян

Роспотребнадзор подтвердил наличие вакцины против оспы обезьян в «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РПН отметили, что ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» зарегистрировало вакцину четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак» еще в 2022 году.

«Данная вакцина предназначена, в том числе, для профилактики оспы обезьян, которая относится к роду ортопоксвирусов», – рассказали в ведомстве журналистам.

Разработка вакцины «ОртопоксВак», начавшаяся в 2009 году, прошла все этапы исследований и испытаний. В октябре 2022 года «Вектор» получил патент на эту вакцину от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«ОртопоксВак» – препарат на основе ослабленного живого вируса осповакцины. Вакцина представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.

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