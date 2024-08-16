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Туристы 17 часов ждут вылета в Египет в российском аэропорту

В Перми рейс в Шарм-эль-Шейх отложили на 17 часов

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Shutterstock/Eaum M

В Перми вылет рейса из аэропорта Большое Савино в Шарм-эль-Шейх задержали на 17 часов. Об этом сообщает портал «ТурДом».

По информации издания, речь идет о рейсе UJ 652, который выполняет авиакомпания AlMasria Universal Airlines. По расписанию пассажиры должны были отбыть в Египет 16 августа в восемь утра, но сначала вылет отложили на пять часов, а затем вовсе перенесли его на час ночи 17 августа.

Рейс авиакомпании из египетского курорта в Россию также задержали. По словам одного из туристов, они прождали шесть часов в одном из терминалов аэропорта, прежде чем их накормили и заселили в отель.

До этого в Китае задержали рейс из-за пассажирки, отказавшейся убирать брендовую сумочку под кресло.

До этого турецкая авиакомпания отказала в перевозке кошки из Венеции в Стамбул из-за отсутствия документов на русском.

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