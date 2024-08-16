«Чтобы не выпендривались»: в Госдуме объяснили идею о единой спортформе в школах

Введение в школах единой спортивной формы в цветах российского триколора необходимо, чтобы дети не хвастались своей дорогой одеждой, а стремились получать знания. Сегодня брендовость одежды – предмет обсуждения и зависти учащихся, объяснил 360.ru депутат Госдумы Сергей Колунов.

Автором идеи парламентарий назвал депутата Виталия Милонова, добавив, что он лишь поддержал проект, так как в современных условиях соревнований дети соревнуются, «у кого что круче». Уйти от погони за дорогими брендами поможет форма, которая также исключит наличие рекламы в учебных заведениях.

«Выпендривайтесь своими знаниями и успеваемостью, а не количеством денег у родителей, потраченных на всякие шмотки!» — призвал Колунов.

Напомним, он сообщал о планах направить предложение о единой спортформе в Минспорта и Минпросвещения. Причем парламентарий подчеркнул, что разумным будет обязать школы выбирать форму из трех цветов — белого, синего, красного.

Россиянам ранее объяснили, как выбрать школьную форму для ребенка.