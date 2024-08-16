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Украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации

Al Mayadeen: на Украине жгут военные машины в знак протеста против мобилизации

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РИА Новости

На Украине жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Об этом сообщается на сайте телеканала Al Mayadeen.

Отмечается, что полиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ.

«Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает», — сообщает телеканал.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине за неделю задержали семь человек за диверсии.

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