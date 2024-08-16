В Курской области разыскивают пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ

Местонахождение пожилого мужчины из Курской области Александра Григорьева, над которым издевались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Суджи, в данный момент не установлено. Об этом РИА Новости сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

Он уточнил, что пенсионер так и не вышел на связь, родные не знают, где он, поиски продолжаются.

«Что украинские боевики с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может еще что. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все занимаются поисками», — сказал Богачев.

Накануне в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал пять 5 млн руб. за «поимку бандеровских недобитков», снявших видео с пожилым мужчиной. «Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время», — заявил после публикации ролика Леонид Слуцкий.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак после этого видео заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма»

Ранее житель Курской области рассказал, что бабушка спасла его от расстрела ВСУ.