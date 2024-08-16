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Неадекват с ножом бросался на машины и попытался угнать одну из них в Магнитогорске

Ura.ru: в Магнитогорске неадекватный мужчина с ножом бросался на машины

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Shutterstock

В Магнитогорске вооруженный ножом неадекватный мужчина бросался на машины и пытался угнать одну из них. Об этом со ссылкой на МВД по Магнитогорску сообщает Ura.ru.

По информации агентства, мужчину заметили на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог. Он передвигался по проезжей части, держа в руках предмет, похожий на холодное оружие. Очевидцы сообщили о подозрительном гражданине в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС сумели задержать мужчину, который напугал прохожих. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Отмечается, что очевидцы также сообщили о попытке угона одного из автомобилей, совершенной неадекватным гражданином.

До этого пьяный россиянин угнал машину таксиста после неудачной поездки. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее авиадебошир укусил полицейского при задержании в российском аэропорту.

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