Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

Суд продлил арест обвиняемым в исполнении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил меру пресечения четверым фигурантам до 22 ноября.

До этого обвиняемым по делу о теракте в концертном зале Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридуни ужесточили обвинение. Им добавили статью об участии в террористической организации. Они являются исполнителями атаки на безоружных людей.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.