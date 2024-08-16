Рейс задержали на час из-за пассажирки, отказавшейся убирать брендовую сумочку под кресло

В Китае вылет самолета задержали на час из-за пассажирки, которая отказалась убирать свою брендовую сумочку под кресло, пишет South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, женщина отказалась выполнить требование бортпроводников, которые сказали ей, что сумочку надо убрать под кресло из-за соображений безопасности. Пассажирка заявила, что аксессуар в ее руках стоит «слишком дорого», поэтому она не будет этого делать.

Китаянка наотрез отказалась следовать правилам, что привело к задержке рейса на час. В итоге на борт поднялись полицейские, которые вывели женщину из самолета под аплодисменты остальных пассажиров.

Пользователи соцсетей также раскритиковали владелицу сумки.

«Она ценит эту сумочку больше своей жизни», — возмутились комментаторы.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки.