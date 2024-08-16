Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы 16 августа рассмотрит вопрос о продлении срока ареста ряду фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что процесс назначен на 13.00. При этом не уточняется, о каких именно фигурантах идет речь.

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4 августа сообщалось, что следователи получили показания нового свидетеля по делу о террористическом акте в «Крокусе». Показания касаются одного из арестованных по данному делу — Мухаммада Зоира Шарипзоды.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.

Ранее в ФБР сообщили об угрозе похожего на «Крокус» теракта в США.