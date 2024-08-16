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Водоснабжение не работает в Приморье на фоне отключения света

Власти Приморья обещают восстановить водоснабжение после подачи электроэнергии

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Depositphotos

В Приморском крае нарушено водоснабжение в связи с массовым отключением электроэнергии, его обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что вода в дома начнет поступать постепенно.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Правительство края сообщило, что отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. На фоне этого РЖД сообщило об остановке движения поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.

По последним данным властей, восстановлено электроснабжение в Находке.

Ранее Энгельс остался без воды и света.

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