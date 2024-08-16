Поисковики «ЛизаАлерт» закрыли информацию о пропавших в приграничных регионах РФ

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» закрыли информацию о пропавших в приграничных регионах России из соображений безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В публикации поясняется, что таким образом удастся оградить родственников пропавших от мошенников. При этом сотрудники отряда пообещали, что продолжат работу в этом направлении в закрытом формате, при этом перестанут публиковать ориентировки с личными данными и фотографиями пропавших.

15 августа в сообществе «ЛизаАлерт» в VK сообщалось, что с 7 августа отряд «Лиза Алерт» получил 338 обращений и 154 звонка на горячую линию с просьбой помочь в поисках пропавших людей в приграничных районах Курской области. В организации пояснили, что в большинстве случаев речь идет об исчезновении двух и более человек.

На 13 августа 38 заявок были закрыты со статусом «Найден, жив», тогда как еще 454 находятся в процессе рассмотрения, и поступают новые обращения.

Всего по меньшей мере 1000 жителей Курской области продолжают числиться пропавшими.

Ранее очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в селе Курской области.