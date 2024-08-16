Движение поездов приостановлено в Приморском крае на фоне отключения света

Движение поездов в Приморском крае приостановлено из-за отсутствия внешнего электроснабжения. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале РЖД.

«В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что перевозчик принимает меры для обеспечения безопасности пассажиров и во взаимодействии с администрацией региона прорабатывает альтернативные варианты перевозок.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии.

Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты.

Правительство края сообщило, что зафиксировано отключение электроэнергии на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании. Власти объяснили, отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК — сработала защита на блоке 1, 6, 3. Восстановить электричество планируют в ближайшее время.

Ранее более 120 тысяч жителей Бурятии остались без электричества.