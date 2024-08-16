Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чите задержали подполковника МЧС по подозрению во взятке

ФСБ сообщила о задержании в Чите подполковника МЧС Столярова по делу о взятке

В Чите в краевом управлении МЧС задержали подполковника по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Chita.Ru со ссылкой на источники в ФСБ.

По словам источника, задержали Савелия Столярова.

В управлении ФСБ рассказали, что Столяров вымогал у представителя компании взятку, чтобы согласовать проект по реконструкции системы оповещения в городе, в которой обнаружили нарушения. Чтобы отвести от себя подозрения, он нашел посредника, на банковский счет которого перечислили взятку.

По материалам УФСБ следственный комитет возбудил уголовные дела на Столярова, взяткодателя и посредника.

До этого начальнику исправительной колонии в Тюменской области вынесли приговор за получение взятки в крупном размере. Суд установил, что с декабря 2017-го по май 2021 года подсудимый получал деньги от осужденных, чтобы позволять им организовывать незаконную торговлю запрещенными предметами на территории колонии. Также он писал им положительную характеристику для УДО.

Ранее в Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами