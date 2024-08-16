В Чите задержали подполковника МЧС по подозрению во взятке

В Чите в краевом управлении МЧС задержали подполковника по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Chita.Ru со ссылкой на источники в ФСБ.

По словам источника, задержали Савелия Столярова.

В управлении ФСБ рассказали, что Столяров вымогал у представителя компании взятку, чтобы согласовать проект по реконструкции системы оповещения в городе, в которой обнаружили нарушения. Чтобы отвести от себя подозрения, он нашел посредника, на банковский счет которого перечислили взятку.

По материалам УФСБ следственный комитет возбудил уголовные дела на Столярова, взяткодателя и посредника.

До этого начальнику исправительной колонии в Тюменской области вынесли приговор за получение взятки в крупном размере. Суд установил, что с декабря 2017-го по май 2021 года подсудимый получал деньги от осужденных, чтобы позволять им организовывать незаконную торговлю запрещенными предметами на территории колонии. Также он писал им положительную характеристику для УДО.

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