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Россиянам объяснили, как выбрать школьную форму для ребенка

Стилист Скороходова: если в школе нет правил, лучше выбрать форму в стиле кэжуал

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Shutterstock

При выборе школьной формы для ребенка важно учитывать не только ее качество и стоимость, но и предпочтения самого школьника, отметила стилист Анна Скороходова. Если строгих правил в учебном заведении нет, лучше сделать выбор в пользу кэжуал, отметила она в беседе с 360.ru.

Школьная форма – это не только одежда, но и способ самовыражения ребенка, поэтому не нужно загонять его в слишком строгие рамки, считает стилист. По ее мнению, дети должны сами учиться сочетать соответствие требованиям и собственный вкус, чтобы в зрелом возрасте понимать уместность того или иного наряда.

«Я рекомендую присмотреться к стилистке кэжуал. Это огромное количество вещей: и брюки классического кроя под джинсу из велюра, которые смотрятся строго, но при этом имитируют фактуру джинсов. Это и различные карго, удобные, которые можно носить даже на вырост и при этом они будут нравиться многим мальчишкам», — отметила эксперт.

Если ребенку нравится оверсайз, то можно предложить ему многослойные варианты нарядов, которые при этом будут выглядеть аккуратно и вполне формально. Скороходова порекомендовала обучить юного модника сочетанию разных вещей по фактуре и цветам, а также умению находить компромисс между тем, что требуется, и что хочется носить.

Эксперты до этого выяснили, что сегодня на покупку школьной формы для мальчика из двух пар брюк, пиджака, трех рубашек, жилета или джемпера придется потратить 12-17 тыс. рублей. За аналогичную сумму можно приобрести форму для девочки из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трех блузок. Стоимость туфель для школьников варьируется в пределах 2-4 тыс. рублей.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.

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