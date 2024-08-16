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В Пакистане подтвержден первый в 2024 году случай заражения оспой обезьян

Минздрав Пакистана заявил о первом в году случае заражения вирусом оспы обезьян

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CDC/Brian W.J. Mahy/Reuters

В Пакистане был подтвержден первый в 2024 году случай инфицирования вирусом оспы обезьян (mpox), который распространился в нескольких африканских странах. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на минздрав страны.

По данным ведомства, пациент вернулся в Пакистан из ближневосточной страны 3 августа. Сейчас органы здравоохранения занимаются отслеживанием контактов заразившегося.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая вспышка оспы обезьян (mpox) в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в международном здравоохранении.

15 августа исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл заявила, что Швеция подтвердила первый случай заражения более заразным вариантом вируса mpox, распространившегося в нескольких африканских странах.

Ранее вирусологи оценили риски эпидемии оспы обезьян в России.

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