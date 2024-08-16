Курортный город в Крыму остался без света

Курортный город Алушта, располагающийся на южном берегу Крыма, остался без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Крымэнерго».

Уточняется, что устранить аварию аварийные бригады намерены в течение трех часов.

«Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, с. Лазурное, с. Виноградное», — проинформировали в пресс-службе.

Ночью 16 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Новая Таволжанка в регионе частично осталась без света после украинского обстрела.

12 августа Гладков сообщал, что в Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. В результате отключения без света остались 13 сел округа.

5 августа сообщалось о частичном отключении света в Керчи из-за поломки на сетях.

4 августа в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек. Тогда было обесточено 4909 точек поставок, а без электроснабжения остались 10 788 потребителей.

Ранее в России целый город остался без воды и света.