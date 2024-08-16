Россияне назвали фактор, который считают важным для успешной карьеры

Большая часть россиян считают прохождение профориентации полезной для построения успешной карьеры и выбора хорошей профессии – об этом заявили 46% участников соответствующего опроса. Чаще всего через эту процедуру они проходили в 31 год, передает RT результаты исследования.

Еще 18% респондентов рассказали, что прошли профориентационные мероприятия, когда им было более 45 лет, а до 15 лет тесты о выборе профессии прошли всего 7% опрошенных. При этом многие считают, что лучший возраст для профориентации – это 22 года.

Ради личностного и профессионального роста профориентацию прошли 33% россиян, остальные же просто исследовали себя, чтобы выявить склонность к той или иной профессии. Главным плюсом процедуры многие назвали мотивацию что-то изменить в жизни. Так, 11% опрошенных признались, что благодаря этому уже во взрослом возрасте они сменили профессию, а еще 17% начали заниматься аналогичной деятельностью в другой сфере.

Всего в исследовании «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» участвовали более 10 тыс. россиян со всей страны.

В недавнем исследовании также выяснилось, что почти половина россиян (48%) работают не по специальности. Жалеют о выбранной специальности 64% россиян, а довольны выбором – только 36%.

Минпросвещения ранее предложило вернуться к советским наработкам в профориентации.