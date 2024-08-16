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Ведущий Первого канала связал обыски в своем поместье со словами об Украине

Политолог Саймс: в Киеве внимательно следят за тем, что я говорю на Первом канале

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«Первый канал»

Американский политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс подтвердил, что в его поместье агенты ФБР США провели обыски. В беседе с RT он назвал эту ситуацию странной, связав это со своими выступлениями на телевидении.

Политолог заверил, что никакой информации об обысках и претензиях со стороны американских правоохранительных органов ему не предоставили. При этом дом осматривали десятки людей, прибывших на своих машинах. По словам Саймса, это в итоге больше напоминало «барбекю-пати». Причиной случившегося эксперт посчитал свои слова от Украине, сказанные в эфире Первого канала.

«Была статья в украинской газете, которая подробно описывала, что я сказал на моей предыдущей программе, что создается впечатление, что кто-то в Киеве очень внимательно наблюдал за тем, что я говорю на Первом канале», — заявил политолог.

Однако это лишь предположение, так как до сих пор официальной информации от представителей ФБР нет, заключил Саймс.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ФБР провело обыски в поместье Patria, принадлежащем политологу. Очевидцы сообщали, что агенты прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа, а затем вернулись на место утром 15 августа.

Ранее сообщалось, что ведущий Первого канала забеспокоился из-за обысков в его поместье в США.

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