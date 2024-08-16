В Тюмени вынесли приговор начальнику колонии за взятки от осужденных

Начальнику исправительной колонии в Тюменской области вынесли приговор за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

Суд установил, что с декабря 2017-го по май 2021 года подсудимый получал деньги от осужденных, чтобы позволять им организовывать незаконную торговлю запрещенными предметами на территории колонии. Также он предоставлял им положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

В итоге экс-начальнику колонии назначили 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного специалиста столичной Государственной жилищной инспекции Алсу Курбанову, которая обвиняется в получении трех взяток. При этом источник ТАСС отметил, что вину бывшая чиновница не признает.

Ранее в Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова.