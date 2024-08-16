Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущий Первого канала забеспокоился из-за обыска в его поместье в США

Ведущий Саймс заявил, что озадачен и обеспокоен обыском в его доме в США

close
100%
«Первый канал»

Американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс обеспокоен новостью о проведенном агентами Федерального бюро расследований (ФБР) обыске в его поместье в США. Об этом сообщает Rappahannock News.

По словам Саймса, он не находится в США, ему было известно «о какой-то активности в его собственности», однако официально об обыске он уведомлен не был.

«Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой», — заявил политолог, признавшись, что при этом он «обеспокоен и озадачен».

76-летний политолог заявил, что предпримет какие-либо действия только после получения информации о происходящем. Саймс добавил, что ему неизвестно о том, что он находится в центре внимания каких-либо правоохранительных расследований.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР провели обыски в поместье Patria, принадлежащем Саймсу. По словам местных жителей, правоохранители прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа. Затем агенты вернулись на место утром 15 августа.

Пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро подтвердила проведение санкционированных судом действий, но добавила, что комментариев по поводу расследования нет. По официальным данным, участок был продан Саймсу и его жене Анастасии в июле 2021 года за $1,63 млн.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами