Ведущий Первого канала забеспокоился из-за обыска в его поместье в США

Американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс обеспокоен новостью о проведенном агентами Федерального бюро расследований (ФБР) обыске в его поместье в США. Об этом сообщает Rappahannock News.

По словам Саймса, он не находится в США, ему было известно «о какой-то активности в его собственности», однако официально об обыске он уведомлен не был.

«Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой», — заявил политолог, признавшись, что при этом он «обеспокоен и озадачен».

76-летний политолог заявил, что предпримет какие-либо действия только после получения информации о происходящем. Саймс добавил, что ему неизвестно о том, что он находится в центре внимания каких-либо правоохранительных расследований.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР провели обыски в поместье Patria, принадлежащем Саймсу. По словам местных жителей, правоохранители прибыли в поместье и вывозили различные предметы на грузовиках с прицепами 13 августа. Затем агенты вернулись на место утром 15 августа.

Пресс-секретарь ФБР Саманта Шеро подтвердила проведение санкционированных судом действий, но добавила, что комментариев по поводу расследования нет. По официальным данным, участок был продан Саймсу и его жене Анастасии в июле 2021 года за $1,63 млн.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.