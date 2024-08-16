Украинец с российским паспортом рассказал РИА Новости о работе на СБУ

Получивший российский паспорт украинец Георгий Табуев рассказал РИА Новости, что был завербован украинскими спецслужбами при переходе на российскую сторону в ноябре 2022 года и по их заданию фотографировал российские объекты и получал посылки со взрывчаткой. Мужчину задержали сотрудники ФСБ, он был приговорен к 15 годам по статьям о госизмене и незаконном хранении взрывных устройств.

По данным агентства, после отбывания срока в восемь с половиной лет по наркотической статье осужденный в Орле и экстрадированный отбывать наказание в Сумы Табуев в ноябре 2022 года направился в Мариуполь через пункт пропуска в Васильевке. Украинские военные завербовали его под угрозой расправы с близкими на одном из блок-постов.

Журналисты пишут, что Табуев в Мариуполе получил паспорт России и начал работать волонтером в благотворительном фонде «Колос». Украинские спецслужбы начали давать ему мелкие задания с зимы 2023 года.

«Мне писали, предлагали сходить по адресу, сфотографировать что-то», — рассказал Табуев.

Позже ему передали коробку, в которой был настенный вентилятор с деталями для самодельного взрывного устройства (СВУ).

В марте 2023 года его задержали сотрудники УФСБ России по ДНР во время того, как Табуев собирал взрывчатку.

Суд приговорил мужчину к 15 годам строгого режима за госизмену и незаконный оборот основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В беседе с РИА Новости Табуев заявил, что раскаялся в содеянном и понял, что этот поступок серьезно повлиял на его жизнь. Он признал, что, отмотав время назад, не стал бы делать этого снова.

До этого в ЛНР задержали украинку, подозреваемую в координации ударов ВСУ по Луганску.

Ранее ФСБ заявила, что пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов.