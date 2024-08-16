В РФ хотят возбудить уголовное дело на итальянцев за репортаж из Курской области

МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников, речь идет об уголовном деле по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». Фигурантами могут стать Симоне Траини и Стефания Баттистини.

Репортаж из города Суджа Курской области вышел на итальянском канале TG1. Они показали подбитую украинскую технику около границы, а также пообщались с местными жителями, оставшимися в городе.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее мэр Суджи прокомментировал украинский репортаж из города.