Россиянин украл соседского бигля, потребовал за него биткоин и попал в психбольницу

В Москве мужчину, который с сообщниками похитил у соседа бигля и потребовал за него биткоин, отправили на принудительное лечение. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

В июне 2021 года, когда хозяин бигля гулял с питомцем и супругой, к ним присоединилась другая пара собачников — они разговорились. Незнакомец посоветовал владельцу породистого пса не откровенничать о любви к нему и заявил, что животное могут украсть и потребовать выкуп. Позже москвич узнал, что случайный собеседник интересовался видеокамерами возле его дома. Мужчина также напрашивался на очередную совместную прогулку.

Спустя месяц на владельца бигля во время прогулки с питомцем в парке напали двое неизвестных, которые избили его и отобрали собаку. Позже злоумышленники потребовали за пса выкуп в размере одного биткоина.

Правоохранители начали расследование и по подозрению в краже пса задержали того самого случайного знакомого. Установлено, что он страдает психическим расстройством и зависимостью от нескольких психоактивных веществ, а в его жилище нашли гашиш.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил отправить мужчину на принудительное лечение в психбольницу. Осужденный пытается обжаловать приговор.

Ранее вышедший из психбольницы москвич разбил окна и забросал прохожих стеклами и бутылками.