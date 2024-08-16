Неизвестный автомобилист влетел в группу школьников в Якутске

В Якутске автомобиль наехал на группу подростков, двоих несовершеннолетних госпитализировали. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 августа. Неизвестный за рулем автомобиля влетел в компанию подростков, которые шли по обочине дороги, а затем скрылся с места аварии.

В результате произошедшего госпитализировали двоих несовершеннолетних. Информации об их состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Подмосковье Lada влетела в женщину с ребенком и попала на видео. У малолетнего диагностировали сотрясение мозга и ссадины. Его матери также поставили черепно-мозговую травму и ушиб бедра. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения они с сыном остались лежать на земле.

Ранее грузовик столкнулся с колонной велосипедистов в ДНР.