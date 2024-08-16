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Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) «Депутаты Мирной России». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Инициаторы ее создания — бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой «пропиской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на средства западных кураторов из разведки НПО пытается открыть представительства в странах Европейского союза (ЕС) «из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внутренней и внешней политики России».

Представители «Депутаты Мирной России» выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, поддерживают экстремистские объединения, добавили в ГП РФ.

1 августа Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций из Германии и Чехии.

Речь идет о Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (организация признана в РФ нежелательной) (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (организация признана в РФ нежелательной) (Чешская Республика).

До этого Минюст РФ внес издание The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) и Фонд Карнеги за Международный Мир (организация включена Минюстом в список иноагентов) в реестр неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.

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