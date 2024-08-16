Юрист рассказал об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал, что с 1 сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, это приведет к увеличению размера оплаты. Его слова приводит РИА Новости.

«Это значительное изменение, которое должно привести к увеличению размера компенсации за сверхурочную работу для многих сотрудников», — пояснил юрист.

Он также уточнил, что до этого работодатели при расчете оплаты сверхурочной работы учитывали только тарифную часть заработной платы, игнорируя различные премии и надбавки.

29 июля депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год. Уточняется, что документ разработан для исключения злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня.

До этого замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что большинство россиян считают нормой переработки и трудоголизм – об этом заявили 55% участников соответствующего опроса.

«Регулярно перерабатывают 29% населения страны, еще почти половина (48%) считают, что становятся трудоголиками лишь время от времени», — подчеркнул Ветерков.

Ранее психолог рассказала, как распознать у себя трудоголизм.