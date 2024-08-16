На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией об обстановке на мосту.

В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

В последнее время на Крымском мосту часто возникают пробки. Так, 13 августа с обеих сторон моста выстроились 670 автомобилей. По данным оперативного штаба Краснодарского края, ожидание в очереди занимало не менее часа.

12 августа ситуация была более напряженной: в очереди у моста стояло 1450 автомобилей, а время ожидания в среднем составляло более трех часов.

В начале августа на Крымском мосту в очередной раз временно остановили движение машин.

Ранее туристы жаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.