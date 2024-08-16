В Ленобласти загорелся крупный ангар

В Ленинградской области загорелся ангар на площади 2,4 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 16 августа в 05:15. В Мурино на Круговом проезде загорелся ангар по производству детского оборудования. К тушению привлекли 19 человек и семь единиц техники. В 06:25 пожар был локализован.

14 августа в Москве загорелся торговый центр «РИО» на Ленинском проспекте. В пресс-службе ТЦ рассказали, что сразу после срабатывания датчиков в «РИО» была объявлена эвакуация сотрудников. При этом посетителей в комплексе не было, так как в момент возникновения пожара магазины еще не начали работать. Огонь охватил фасад здания с первого по четвертый этажи.

Ранее в Московской области эвакуировали крупный торговый комплекс «Мега Химки».